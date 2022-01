Milla Jasmine et Maeva Ghennam en guerre : la chérie de Greg Yega règle ses comptes

Maeva Ghennam et Greg Yega lors d'une inrterview vidéo pour PRBK : elle règle ses comptes avec Milla Jasmine

La guerre est (re)déclarée entre Milla Jasmine et Maeva Ghennam. Depuis Les Marseillais vs le reste du monde 6, les tensions s'accumulent et c'est loin d'être terminé. Lors de la soirée du réveillon du Nouvel An, les deux candidates de télé-réalité auraient failli se battre. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux qu'elles règlent leurs comptes. La chérie de Greg Yega a fait une mise au point et ne veut plus entendre parler de sa meilleure ennemie.

Et ce n'est pas tout ! Remontée, Maeva Ghennam a carrément déclaré que ses ennemis "n'existent plus" pour elle. "Je vous jure c'est un truc de fou, ils veulent savoir tout ce que je fais de ma vie, je les intrigue. Pour moi, ces gens-là, ils n'existent pas. Ils ont existé, ils n'existent plus. Donc ni en bien, ni en mal, je ne parle pas d'eux et j'aimerais qu'ils fassent la même chose c'est tout. Chacun sa vie" a conclu celle que l'on retrouvera bientôt dans Les Marseillais au Mexique.