Benjamin Samat VS Dylan Thiry : Benji a démonté Dylan au combat de boxe, il réagit après sa victoire

L'ex-candidat des Marseillais au Mexique et l'ex-candidat des Princes de l'amour 9 sur W9 se sont affrontés dans un combat de boxe. Benjamin Samat et Dylan Thiry se sont battus sur le ring ce 6 avril 2022, à Marseille. Et c'est Benji, le fiancé de Maddy et futur papa, qui a gagné la baston ! Une victoire écrasante, il a démonté son adversaire (et son épaule). Les twittos ont commenté sa victoire, et le gagnant a aussi réagi, tout fier.

Dylan il se fait envoyer d'une manire par benji pic.twitter.com/1JAUrDNWO7 — . (@momsiy) April 6, 2022

Dylan s'est fait fumer par Benji c'est abberant pic.twitter.com/19jDGMRC2W — mlvn_ (@mxl6391) April 6, 2022

Benji il a tellement cogn Dylan qu'il a perdu ses nattes — mayi (@snmayi) April 6, 2022

Dylan en plus de perdre sa dignit face a Benji , il a aussi perdu ses nattes colles . Les deux taient prvisible . pic.twitter.com/sSSLFGn4Zr — JennSen Pearlie DC (@QuinnJeny) April 6, 2022

Dylan propose le combat, il parle un tas sur les rseaux tout a pour se faire boire par Benji. L'humilit c important — bn (@OloaBenedicte) April 6, 2022

Dylan qui veut se battre contre booba alors qu'il a pas russi battre benji #Dylan #Benji pic.twitter.com/1aopLujp9Y — Mamadou Coulibaly (@Mamadou10185831) April 6, 2022

A noter que ce combat, organisé par les frères Cyril et Guillaume Assientio et Louis Lavaly, vise à relancer la boxe anglaise à Marseille et ses alentours. En plus des deux stars de la télé-réalité, il y avait aussi 12 combattants professionnels. Et ce combat de boxe était aussi pour la bonne cause, car l'intégralité des bénéfices sera reversé à des associations pour aider les enfants malades. Benji a réagi après sa victoire Après avoir gagné sur le ring grâce à son travail, sa force et sa détermination, Benji a réagi dans sa story Instagram. "C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens" a-t-il écrit, tout en sifflant OKLM, la ceinture de la victoire sur l'épaule. "Nous, on se couche ceinturé, bonne nuit à tous" a-t-il même précisé, en embrassant Maddy avant de se coucher. De son côté, Dylan, lui, n'a pas encore réagi pour l'instant.

Dylan avait assuré : "Je suis sûr de gagner" Si les internautes ont été si nombreux à se moquer de Dylan sur les réseaux suite à sa défaite, c'est parce qu'il était persuadé qu'il allait gagner le combat. Il avait déclaré à Gossip Room : "On est amis, mais il n'y aura pas de pitié sur le ring, je vais le mettre K.O., parce que déjà, je sais où je mets les pieds, je sais que je vais à Marseille, je vais chez lui. Et du moment que tu vas à Marseille et que tu vas chez lui, ce n'est pas pour gagner aux points, c'est pour qu'il touche le tapis. Je suis sûr de gagner (...) Lui c'est juste le premier d'une très longue liste". Dylan voulait même combattre contre Booba.