TPMP dévoile le top 10 des salaires des candidats de télé-réalité, et ça fait des jaloux

Dernièrement, les salaires des candidats de la télé-réalité ont été révélés. Ce jeudi 28 avril 2022, Cyril Hanouna a abordé le sujet avec ses chroniqueurs dans TPMP. L'animateur, qui a vu ses chroniqueurs se déchirer, a dévoilé le top 10 des candidats les plus fortunés.

En dixième position on retrouverait Paga, bientôt dans Les Apprentis aventuriers, qui gagnerait entre 30 000 et 50 000 euros par mois. Il est devancé par Milla Jasmine (entre 30 000 et 70 000 euros). On retrouve ensuite Léana (entre 10 000 et 100 000), Astrid Nelsia (entre 20 000 et 100 000). Viennent ensuite les couples Carla Moreau et Kévin Guedj (de 100 000 à 150 000 euros) et Jazz et Laurent Correia (de 120 000 à 200 000 euros).

Le top 3 des candidats les mieux payés

Julien Tanti et sa femme Manon Marsault, qui pourraient arrêter Les Marseillais, arrivent au pied du podium avec un salaire compris entre 130 000 et 200 000 euros par mois. La troisième place est occupée par Maëva Ghennam avec des revenus mensuels estimés entre 150 000 et 200 000 euros par mois. En deuxième position, on retrouve le couple Jessica Thivenin et Thibault Garcia (300 000 euros). Enfin la personnalité la mieux payée est Nabilla avec ses 350 000 euros par mois selon les infos dévoilées par l'émission.

Des révélations qui divisent les chroniqueurs

Autour de la table, ces salaires ont divisé. Danielle Moreau se dit choquée par ces sommes. Ce qui n'a pas plu à Matthieu Delormeau. "On ne leur donne pas. Ils sont dix parmi 8 000 et ils ont réussi à monter un business et moi je suis toujours admiratif des gens qui se bougent, qui se lèvent et qui vont gagner de l'argent, par rapport aux pisse-froid qui donnent des leçons" a tout d'abord déclaré celui qui fantasme sur Cyril Hanouna, avant de s'attaquer de nouveau à sa collègue : "Pardon Danielle, mais depuis que tu as enterré Isabelle Morini-Bosc, tes vacances à Royan, elles ont quand même une autre gueule. Tu es là tous les soirs, tu prends un très beau salaire tous les soirs. Et pardon, mais tu gagnes très très bien ta vie. Et l'argent, tu le prends. Et c'est beaucoup moins dur d'être chroniqueuse dans TPMP comme tu le fais tous les soirs que d'aller créer un système avec une marque et tout ça. Alors arrête tes leçons". Décidément l'argent fait tourner les têtes !