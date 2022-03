Les Apprentis aventuriers 5 : le casting dévoilé et il y a de grosses surprises !

La dernière saison avait été annulée à cause de la crise sanitaire, cette année elle aura bien lieu ! Le programme de W9 intitulé Les Apprentis aventuriers est actuellement en plein tournage en Thaïlande et déchaîne les passions ! Plusieurs blogueurs ont donné des premières infos sur le casting et sur ce qu'il se passe sur le camp. Un binôme aurait d'ailleurs triché et volé de la nourriture aux autres équipes pour la manger en cachette dans la jungle.

Ce jeudi 31 mars 2022, la chaîne a dévoilé le casting officiel de cette nouvelle édition. Comme prévu, cette année, l'émission ne sera pas présentée par Moundir. C'est l'ancien aventurier de Koh Lanta, Laurent Maistret, qui le remplace à l'animation.

Du côté des candidats, on retrouvera bien les duos Jessica Thivenin et Thibault Garcia (équipe rouge), Paga et Giuseppa (équipe bleue), Adixia et Simon Castaldi (équipe blanche) et Nicolo et Virginie (équipe jaune). Plus surprenant, on découvre aussi que Marwa et Kelegh des Princes de l'amour 9 (équipe orange) feront équipe, ainsi que Marine El Himer et Adrien (équipe noire).

Un retour surprise qui va en ravir plus d'un !