Delphine Wespiser et Matthieu Delormeau ont eu un vrai gros clash dans TPMP le mercredi 27 avril 2022 sur C8, suite au vote assumé pour Marine Le Pen de la chorniqueuse et à la comparaison faite avec Dieudonné. Un chroniqueur de Cyril Hanouna a réagi et a fait des révélations. Il a trouvé "indigne" que l'ex Miss France évoque la maman décédée de Matthieu Delormeau, car la mort de sa mère est encore un "traumatisme" pour lui. Et il a aussi révélé que la chroniqueuse l'aurait menacé, et pense à porter plainte contre elle...

"Il serait prt vendre sa mre pour exister". La maman de Matthieu est morte, c'est un traumatisme pour lui qui n'a jamais cicatris. Delphine me menace, Delphine indigne avec Matthieu. Il serait temps de comprendre. Elle dverse sa haine toujours sur les mmes profils. #TPMP — Clment Garin (@clem_garin) April 27, 2022

Delphine Wespiser menaçante ? "Je vais peut-être penser à déposer plainte contre elle pour 'menaces'" Clément Garin a aussi balancé sur Delphine Wespiser, en révélant qu'elle l'aurait menacé. "Dans #TPMP, Delphine Wespiser annonce porter plainte contre Matthieu Delormeau pour 'diffamation'. Je vais peut-être penser à déposer plainte contre elle pour 'menaces' du coup. Il serait temps de remettre l'église au centre du village" a-t-il tweeté, en mode vénère. Le chroniqueur de TPMP penserait donc à attaquer l'ex Miss France en justice, surtout si elle porte plainte contre Matthieu Delormeau. >> TPMP : une vraie bagarre entre chroniqueurs en coulisses ? Cyril Hanouna ne rit pas : "Je ne veux plus voir ça" <<

Elle a le ticket, moi pas. Matthieu n'a pas le droit de la comparer Dieudonn, mais Delphine Wespiser a le droit de me menacer en toute impunit car je suis personne. En solidarit avec Matthieu, si elle l'attaque pour diffamation, je l'attaque pour menaces. #TPMP https://t.co/bcApeyDJPv — Clment Garin (@clem_garin) April 27, 2022