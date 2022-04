"Matthieu Delormeau, c'est le poison incarné" balance Delphine Wespiser

Dans TPMP, ce mercredi 27 avril 2022 sur C8, il y a eu un gros clash entre Delphine Wespiser et Matthieu Delormeau. Au départ, l'ex Miss France et l'animateur devaient s'expliquer et débattre suite à leur précédent clash dans TPMP. Mais les explications sont parties en débat houleux et en dispute. Pour rappel, le chroniqueur avait taclé sa collègue qui assumait son vote en faveur de Marine Le Pen à l'élection présidentielle 2022. Il l'avait alors critiquée et comparée à Dieudonné...

"Matthieu, c'est le poison incarné, je pense qu'il doit avoir un vrai malaise au fond de lui pour diffuser autant de haine autour de lui" a lâché Delphine Wespiser, "Matthieu rêve d'être comédien. Je pense qu'il s'est dit qu'il pouvait prendre ma place (dans Fort Boyard sur France 2, ndlr) si je me faisais virer. Manque de pot, je ne suis pas virée ! Essaye pour l'année prochaine". En effet, si Delphine Wespiser a été exclue de TPMP avant de revenir sur le plateau de Cyril Hanouna, en revanche, elle incarne toujours Blanche et Rouge dans Fort Boyard.

La chroniqueuse évoque la mère décédée de Matthieu Delormeau, les internautes sont divisés

"Tu me fais pitié. Il y a deux choses que tu aimes : l'argent et toi-même" a-t-elle même ajouté, "Il est prêt à tout pour le buzz. Il pourrait vendre son père et sa mère pour le buzz !". Une pique qui a particulièrement fait réagir les twittos. Sur Twitter, beaucoup de fanzouzes ont rappelé que la maman de Matthieu Delormeau est morte quand il était plus jeune. Pour eux, l'évoquer malgré sa disparition n'est pas correct.