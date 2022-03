Raphaël Pépin et Maxime Merkouchenko en route l'Ukraine pour aider les réfugiés

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, plus de 3 millions de personnes, principalement des femmes et des enfants, ont fui le pays et trouvé refuge dans les pays limitrophes. Un afflux massif pour les associations d'aides humanitaires. Cette crise a beaucoup touché deux amis de la télé-réalité : Maxime Merkouchenko, originaire d'Ukraine, et Raphaël Pépin, qui évoquaient depuis plusieurs semaines la possibilité de se rendre en Ukraine - ou du moins à la frontière - pour apporter leur aide. Ce n'était pas des paroles en l'air ! Maxime et Raphaël ont lancé une grande cagnotte grâce à laquelle ils ont déjà récolté plus de 5 400 euros. Ce vendredi 25 mars 2022, ils ont quitté la France direction la frontière.

"Y'a ceux qui parlent et ceux qui agissent"

Dans leurs stories sur Instagram, Maxime Merkouchenko qui s'est fait connaître dans The Circle et Raphaël Pépin ont annoncé leur grand départ qui a eu lieu ce vendredi de bon matin. "Forcément, il y a un peu d'angoisse mais énormément de détermination" a écrit l'ex de Tiffany dans une story.

Les deux amis ont pu organiser ce voyage grâce à l'argent récolté dans leur cagnotte, avec l'association Soleil Royal. "Nous allons vous faire part de toutes les dépenses et achats sur place ou à distance. J'ai trouvé des associations directement en Ukraine auxquelles nous ferons parvenir les sommes récoltées en plus. Elles s'occupent essentiellement des enfants et des personnes en nécessité qui sont encore en Ukraine" a écrit Raphaël en story.