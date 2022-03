Raphael Pépin en Ukraine ? Le candidat de télé-réalité veut aller aider : "Je ne rigole pas"

Un départ en préparation ?

"Je suis fou si je vous dis que j'ai envie d'aller aider l'Ukraine" a dans un premier temps écrit Raphaël en story Instagram, ce mercredi 2 mars 2022. Puis, conscient que ses propos risquaient d'interroger son public, la star de la télé s'est expliquée sur son état d'esprit du moment : "Ça peut paraître dingue hein, mais je ne rigole pas. J'ai envie d'aller en Ukraine. Alors je ne sais pas comment je vais faire, ça fait 4 jours que j'y réfléchis."

Non, il ne compte bien évidemment pas prendre les armes, mais il souhaite soutenir la population locale, "En Ukraine, ou aller en Pologne aider les réfugiés, mais du plus profond de mon coeur je crois que je vais faire quelque chose, pour le coup. On va voir. Il faut que je vois avec Maxime Merkouchenko".

"On risque de partir tous les deux avec une association"

Ce jeudi 3 mars 2022, après plusieurs heures de réflexion, il s'est de nouveau exprimé à ce sujet afin de prouver que ce n'étaient pas des paroles en l'air : "Avec Maxime on est en train de préparer un départ. On va certainement partir tous les deux à la frontière Ukrainienne. En Pologne ou en Hongrie on ne sait pas trop..."

Il l'a ensuite précisé, le duo concocte actuellement un plan qui pourrait lui permettre d'atteindre son objectif, "Mais on risque de partir tous les deux avec une association pour aider les personnes réfugiées. On va vous en dire plus dans les prochains jours, peut-être qu'on aura besoin de l'aide de tout le monde, donc c'est pour ça que je me permet de vous en parler. On reviendra vers vous dans quelques jours".

On est de tout coeur avec eux !