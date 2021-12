Tiffany et Raphaël Pépin séparés : les raisons de leur rupture enfin connues

Raphaël Pépin et Tiffany officiellement séparés

Après plusieurs semaines de rumeurs, c'est à la fin du mois de novembre que Tiffany et Raphaël Pépin ont officialisé leur rupture. Une révélation qui avait surpris de nombreux internautes et qui avait immédiatement fait naître quelques rumeurs. En effet, certains étaient persuadés que le couple était en train de mettre en scène une fausse rupture afin de pouvoir intégrer le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 7.

Une rumeur rapidement démentie par le jeune homme à l'époque, "Je ne vais pas inventer une rupture pour faire ça, j'ai passé l'âge", mais également par Tiffany Gouin, "Raph et moi, on est bien séparés depuis des semaines maintenant. Les raisons ? Rien de tout ce qu'on peut entendre."

Les raisons de la rupture dévoilées

De l'intox pour mieux berner les producteurs ? Pas du tout. Aussi triste que cela puisse être, ce couple emblématique de la télé-réalité serait réellement à conjuguer au passé. "Raphaël comme Tiffany n'ont jamais simulé une rupture pour intégrer un tournage", a récemment déclaré Djinda - chroniqueuse de Sam Zirah. De fait, après avoir contacté le principal concerné, elle serait aujourd'hui en mesure de pouvoir confirmer la fin de cette histoire : "Officiellement, ils ne sont plus ensemble depuis le 31 octobre. Tiffany a récupéré toutes ses affaires, ils ne vivent plus ensemble."

Toutefois, et c'est une précision qui devrait faire plaisir aux fans, Djinda a confessé que les deux ex pourraient se retrouver dans le futur, "Ils sont malheureux tous les deux. Ils se remettront peut-être en couple". Malgré tout, attention aux faux espoirs, de telles retrouvailles pourraient également mettre beaucoup de temps à se concrétiser. En cause ? Si la rupture ne serait pas liée à une quelconque histoire de tromperie comme on a pu le lire ailleurs, elle aurait en revanche été causée par des envies et besoins trop éloignés à ce jour, "Il m'a dit que Tiffany souhaitait des choses que Raphaël ne peut pas encore lui donner. Ça a créé quelques conflits."

Cette séparation aurait-elle été causée par une envie de bébé ? Un projet de mariage ? A suivre.