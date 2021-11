Raphaël Pépin et Tiffany : une fausse rupture pour faire La Villa des Coeurs Brisés 7 ? Il réagit

La séparation entre Tiffany et Raphaël avait aussi été entachée d'autres rumeurs : Tiff et Raph se seraient séparés pour tromperie, ce que Tiffany avait démenti. Et @wassim.tv a aussi lâché que Feliccia et Mujdat seraient aussi séparés. Selon un internaute dont il a relayé le message, ce serait aussi pour faire La Villa des Coeurs Brisés 7.

Le blogueur a aussi lâché : "@raphoupeps donc ton ex Coralie a bientôt 2 gosses et toi tu fais encore des scénarios fausse ruptures pour faire des programmes, à faire croire que t'es célibataire", "ça va être quoi ta problématique dans La Villa ? J'ai mal dressé ma soumise ?". "Y'a plus de NRJ12, y'a plus Les Anges" donc "tu te jettes sur la première opportunité pour faire de la télé", car "ton ticket pour faire de la télé chez NRJ12 c'était de te taper une meuf de la prod et il a expiré, y'a pas ça chez TFX" a-t-il ajouté.