Valéria et Maxime gagnants de La Bataille des Couples 3 : "ça s'est joué dans la tête"

Purebreak : Comment avez-vous réagi à votre victoire ? Etiez vous surpris ?

Maxime & Valeria : On était très surpris ! Jusqu'au dernier moment, on n'y croyait pas. Tiffany et Raphaël sont tellement rapides, forts et hyperactifs que pour nous c'était inimaginable de les battre. Juste avant l'annonce d'Elsa Fayer, je suis allé voir Valeria pour lui dire que c'était mort, qu'on n'allait pas remporter La Bataille des Couples 3.

Quels ont été vos points forts pendant l'aventure ? Vos points faibles ?

Notre point fort, c'est surtout d'être soudés et de s'écouter. En fait, je dirais même que notre point fort, c'est notre amour. On ne peut pas gagner LBDC si il n'y a pas d'amour dans le couple. C'est plus fort que tout car ça entraîne la concentration, la force et tout le reste. Notre point faible, je pense, c'est que je pars dans tous les sens et parfois ça nous a porté préjudice, mais heureusement, Valéria me ramène toujours à la raison.

Que pensez-vous avoir eu en plus de Raphael et Tiffany pour les battre lors de cette finale ?

J'ai l'impression que ça s'est joué dans la tête. Au moment où Tiffany et Raphaël sont arrivés sur l'épreuve, Tif avait l'air d'être sous pression, elle avait toute l'aventure sur ses épaules. Elle a d'ailleurs craqué juste avant l'épreuve. On a senti une petite faiblesse qu'on n'avait jamais vue auparavant dans ce couple.

Qu'est ce qui a été le plus difficile dans cette aventure ? Val a révélé avoir pleuré sans que tu le saches Maxime, c'était à cause de quoi ? Les caméras, la guerre entre les candidats... ?

Valéria : Ce jour-là, je voulais me doucher tranquillement. Le problème, c'est que ma douche se situait juste devant le point de rendez-vous des candidats quand ils étaient en off. Moi, je suis très pudique, j'ai besoin de mon espace. J'ai craqué cette fois-là car j'avais juste envie d'être seule. Le plus compliqué dans cette aventure, c'était vraiment la vie en communauté 24h/24h et de ne plus avoir son intimité. Ce n'était pas facile tous les jours de vivre avec les autres couples.

Regrettez vous certaines stratégies au fil de votre aventure ?

Aucune. On n'a aucun regret puisqu'on a gagné !

Comment avez vous pris les critiques des internautes concernant vos trahisons ?

Nous les avons comprises parce qu'on savait que ce qu'on avait fait n'était pas blanc comme neige. Nous étions là pour jouer. On a appliqué une stratégie et on l'a tenue. On a fait des choses que les internautes considèrent comme de la tromperie et de la trahison mais on l'assume. On était dans un jeu, et pour avancer, il fallait éliminer d'autres couples. On n'avait pas peur de le faire, tout simplement. C'est vrai qu'il y la forme et la manière. Le seul petit regret qu'on peut avoir, c'est effectivement la manière parfois d'avoir éliminé certains couples.

Vous êtes-vous fait des amis lors de cette aventure ? Des ennemis ?

On s'est fait des supers bons amis. Vivian et Eva sont des personnes que l'on voit encore aujourd'hui. Des ennemis ? Franchement, non. Si certains couples nous voient aujourd'hui comme des ennemis, ce n'est pas le cas pour nous.

Vous avez expliqué que Vivian jouait un personnage, qu'il était plus intelligent que ce qu'il montre à l'écran. D'autres candidat(e)s jouent aussi un rôle devant les caméras ?

Vivian ne joue pas un rôle mais il est juste très professionnel. Il a tellement l'habitude de faire des tournages que quand les caméras s'allument, il joue son caractère à 3000%. Il est dans cette exagération qui lui colle parfaitement à la peau de candidat de télé-réalité et il le fait très bien. En ce qui concerne les autres candidats, personne ne joue vraiment de rôle. Personne n'est vraiment différent dans la vie que devant les caméras sinon ils ne feraient pas de télé-réalité et seraient plutôt à Hollywood. C'est compliqué de se cacher, le naturel revient forcément au galop. Mais il faut avouer que sur les tournages, les émotions sont en effet décuplées.

Pensez-vous refaire une autre émission de télé-réalité ? Laquelle ?

On aimerait bien ! Surtout les émissions d'aventures. On a le luxe d'être nos propres patrons avec Val, on a donc le temps de tourner des émissions de ce type. On sait qu'on est soudés, on fait des émissions pour kiffer et jouer.

Pourquoi avez-vous participé à La Bataille des Couples ?

Pourquoi pas ! On n'avait pas vraiment de doute sur notre couple, on voulait surtout tenter une expérience d'aventure.

Propos recueillis par Noémie Sadoun. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer PRBK.