Vivian et Eva de nouveau en couple ? "Je l'aime encore", "un jour on se retrouvera" (interview)

La Bataille des Couples 3 : Vivian est revenu sur son clash avec Eva

Vivian Grimigni a accordé une interview par téléphone à PRBK (le 8 novembre 2021). Le candidat de La Bataille des Couples 3 sur TFX était notamment revenu sur son aventure dans La Bataille des Couples 3 (dont plusieurs couples sont séparés depuis), mais aussi sur son clash sur les réseaux avec son ex, Eva Ducci. "Eva et moi, quand on est énervés l'un contre l'autre, on écoute tout le temps les autres, on prend des conseils auprès des gens, donc chacun donne sa version" nous a-t-il avoué, "moi j'étais sûr qu'Eva était une perverse narcissique et Eva était sûre que moi j'étais un pervers narcissique. Mais au fond, on sait tous les deux qu'on est pas des pervers narcissiques".

"Eva et moi, c'est un amour très fusionnel et passionnel, donc c'est compliqué parce que ça va très très loin" a précisé Vivian, "quand on est énervé l'un contre l'autre, on ne sait pas s'arrêter dans nos propos". En plus, "c'est fourbe les réseaux", "il y a beaucoup de gens qui critiquent et tout mais ils ne comprennent pas" a ajouté le candidat de télé-réalité. Et Eva avait aussi parlé à PRBK de leur violente dispute sur les réseaux.

Vivian nous avait confié : "Je sais qu'elle m'aime encore", "un jour on se retrouvera"

Il y a quelques jours, le compte Instagram @shayaratv a dévoilé que Vivian et Eva seraient de nouveau en couple. Les candidats de La Bataille des Couples 3 auraient été vus main dans la main à l'aéroport d'Orly, ultra proches et complices pour un supposé voyage de retrouvailles en amoureux.

Au moment de l'interview avec PRBK par téléphone, Vivian laissait déjà une porte ouverte à Eva. "Pour l'instant on ne se parle plus, c'est allé très loin" et "c'est compliqué pour nous et c'est aussi compliqué pour nos familles" a-t-il confié, mais "je sais qu'elle m'aime encore et je sais que je l'aime encore".

Donc "il n'y aura plus de guerre", "elle est comme moi, on n'en parle plus sur les réseaux" a-t-il indiqué, et "je sais qu'un jour on se retrouvera". "Peut-être qu'on se reverra dans une émission ou peut-être dans un autre endroit et on pourra enfin parler tous les deux" a-t-il précisé. Vivian Grimigni et Eva Ducci auraient donc réussi à se revoir et à enterrer la hache de guerre, peut-être au point de se remettre en couple.

En tout cas, il a a aussi déclaré lors de notre entretien : "J'essaye de me reconstruire moi-même parce que je n'ai pas confiance en moi, je ne m'aime pas forcément, donc j'essaye d'apprendre à m'aimer et d'être positif" et "je suis pas dans l'optique de me mettre en couple pour l'instant avec quelqu'un d'autre".

