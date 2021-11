Eva Ducci : La Bataille des Couples 3, Vivian, la chirurgie... Elle se confie (INTERVIEW)

Eva Ducci révèle : "J'étais jamais avec Vivian" pendant les jours off de La Bataille des Couples 3

Eva fait partie du casting de La Bataille des Couples 3, dont les épisodes sont diffusés sur TFX. Et la candidate de télé-réalité s'est confiée en interview, par téléphone, à PRBK. L'influenceuse a avoué être toujours en contact uniquement avec "Maxime et Valéria, Virginie et Nicolo, Gauthier et Anastasia, Anaïs aussi". Et elle est revenue sur les coulisses de l'émission. Pendant les jours off, "on faisait des cocktails, on essayait de s'occuper" nous a-t-elle confié. Mais "j'étais jamais avec Vivian".

Et à propos de son ex, Vivian, Eva est revenue sur les accusations d'infidélité, qu'elle a démenties une nouvelle fois. "J'ai vu l'interview de Vivian chez Sam Zirah, il crache clairement sur notre relation et encore pire, il invente des mensonges en disant que je l'ai trompé. Et moi c'est pas passé. A partir de là, j'étais obligée de réagir. J'ai mis du temps mais je me suis dit, là, c'est trop, je passe pour une personne complètement folle et méchante donc là je vais l'ouvrir et dire toute la vérité" a-t-elle expliqué, "ça lui a pas plu, donc il a réagi".

Eva s'est confiée sur son ex Vivian et leur relation "toxique"

Parmi les couples qui sont séparés depuis La Bataille des Couples 3, il y a en effet Eva Ducci et Vivian Grimigni, entre autres. Et Eva a d'ailleurs révélé parmi les raisons de leur rupture, qu'il aurait été violent sur le tournage de La Bataille des Couples 3. Il l'aurait traitée de "grosse" et l'aurait plaquée au mur. Après avoir révélé dans ses stories cette altercation, Vivian l'aurait contactée. "Il m'a appelé en masqué en me disant : 'On ne peut pas continuer comme ça, ça va trop loin'. Mais en fait, c'est lui qui commence, et quand moi après je sors des vérités, il me dit que je vais trop loin. Et depuis, j'ai vu sur ses réseaux qu'il a avoué que j'avais raison, que c'est vrai qu'il m'avait délaissée" a-t-elle indiqué.

Quel message veut-elle faire passer aux femmes qui sentent que leur relation amoureuse est toxique ? "Ecoutez votre voix intérieure, parce qu'à l'intérieur on sait. Il y a le coeur qui nous aveugle, mais nous on sait la vérité au fond. Faut arrêtez de trouver des excuses : 'Tant il a fait ça pour ça'... Oui il y a des moments où on est heureuse, mais il n'y a pas que ça, il y a des moments qui sont très durs. Il faut essayer de partir et de s'en défaire même si on les aime parce que c'est toxique" a-t-elle déclaré.

Eva Ducci revient sur son opération des fesses et la chirurgie esthétique : "Je me tâte à modifier un petit truc"

Eva Ducci a aussi parlé de ses opérations de chirurgie esthétique. Elle a évoqué ses fesses, qu'elle a fait diminuer car elles étaient "un peu trop grosses" en voyant les images de La Bataille des Couples 3 (et a aussi précisé avoir eu du mal sur les épreuves à cause de son fessier). Sauf que depuis l'opération des fesses, "il y a des creux maintenant sur les côtés donc j'hésite à les recombler" nous a-t-elle avoué, "je m'étais dit après celle-là, je ne fais plus. Mais là je me tâte encore à modifier ce petit truc qui ne me plaît pas".

La candidate qui était dans La Villa des Coeurs Brisés 6 a cependant précisé : "J'ai refait uniquement mon corps par lipofilling et liposuccion". "J'ai fait des injections dans les lèvres" et "le botox j'en ai fait il y a pas longtemps", mais c'est de la médecine esthétique.

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.