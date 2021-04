Eva Ducci (La Villa 6) de nouveau en couple avec Vivian Grimigni ? Elle en dit enfin plus

"Je ne peux pas dire que je regrette notre rupture parce que c'est lui qui m'a quittée. Ça s'est fait après La Bataille des couples 3, le lendemain", a confié Eva Ducci en interview avec PRBK. Elle n'était donc pas vraiment préparée à ce que Vivian Grimigni la largue après La Bataille des couples 3, mais depuis leur rupture, tout aurait changé entre les deux ex. Déjà, Eva ne semble plus haïr Vivian car elle a accepté de le revoir il y a quelques semaines : l'ex de Beverly a d'ailleurs débarqué chez elle avec un joli cadeau.

"Ce n'est pas impossible qu'on se remette ensemble"

Les internautes se demandent donc si Eva Ducci et Vivian Grimigni ne se seraient pas remis en couple, mais pour le moment, les deux candidats de La Villa des Coeurs Brisés 6 restent assez discrets sur leur relation même s'ils s'affichent de nouveau ensemble sur les réseaux sociaux. Alors, se sont-ils réconciliés ou sont-ils juste sur le point de se laisser une seconde chance ? L'ex-candidate de 10 couples parfaits 4 s'est enfin confié à ce sujet en interview avec VD Buzz : "Hélas, la personne ne veut pas que je dévoile notre relation. Je pense que tout le monde sait que c'est Vivian."

Eva Ducci a ajouté : "On va dire qu'on s'est réconciliés, déjà, c'est un très grand pas parce qu'on se détestait, moi je le haïssais. Mais voilà, on s'entend vraiment bien. D'ailleurs, il m'a offert un collier. Il est trop mignon et là on est en bons termes et on verra par la suite. En tout cas, il ne veut plus qu'on s'expose parce qu'il dit que les gens n'ont pas à savoir notre vie privée. Mais ça avance (...) On est très proches. Ce n'est pas impossible qu'on se remette ensemble."

Comment Eva et Vivian se sont-ils réconciliés ?

L'ex d'Anthony a ensuite expliqué comment Vivian Grimigni a repris contact avec elle et pourquoi : "Le jour où j'ai mis des stories sur Instagram et il a vu que j'étais vraiment touchée, il a eu un déclic. Ça lui a fait de la peine. Il est revenu vers moi et il s'est rendu compte qu'il est allé un peu trop loin à ne plus vouloir me parler. De fil en aiguille, on s'est reparlé et toute la haine qu'on avait est partie." Affaire à suivre du coup !