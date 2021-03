Eva Ducci (La Villa des Coeurs Brisés 6) toujours en froid avec Anthony ? Elle nous répond (Itw)

Avant de se mettre en couple avec Vivian Grimigni dans La Villa des Coeurs Brisés 6, Eva Ducci a accepté de donner une seconde chance à son ex Anthony, qu'elle a rencontré dans 10 couples parfaits 4, lors d'un week-end romantique, mais rien ne s'est passé comme elle le souhaitait. Alors que la candidate s'attendait à plus d'affection de la part du pote de Tristan, elle s'est finalement pris un gros stop en pleine nuit. Une énorme dispute a alors éclaté entre eux le lendemain matin.

Eva Ducci et Anthony réconciliés ?

Eva Ducci s'est sentie humiliée, trahie et déçue car Anthony a joué avec ses sentiments au lieu de lui dire directement qu'il la considérait juste comme une amie. Elle a donc rompu tout contact avec lui dans La Villa des Coeurs Brisés 6, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Anthony et la copine d'Alice sont-ils toujours en froid six mois après le tournage ? La réponse est... non !

En interview avec PRBK, Eva, qui a révélé être bisexuelle, a confié être "en bons termes" avec son ex : "J'aime bien être en bons termes avec tout le monde. Après, il y a des ex avec qui c'est impossible par contre." À ce moment-là, elle voulait sûrement parler de Vivian Grimigni, qui l'a larguée après La Bataille des couples 3, mais leur relation a changé depuis puisqu'ils se sont remis en couple.

