Eva Ducci (La Villa 6) révèle être bisexuelle : "J'ai toujours eu attirance envers les filles"

Depuis ses débuts dans la télé-réalité, Eva Ducci est beaucoup appréciée grâce à son côté déjanté et extraverti et par sa manière de s'exprimer sans filtre. Pour preuve, l'ex-candidate de 10 couples parfaits 4 se confie sans tabou sur ses opérations de chirurgie esthétique des fesses : "Je regrette vraiment d'avoir fait des fesses comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un corps humain normal", a-t-elle avoué en interview avec PRBK. Eva n'est pas non plus du genre à cacher sa vie sentimentale.

Eva Ducci annonce sa bisexualité

La candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 s'est d'ailleurs récemment de nouveau affichée avec son ex, Vivian Grimigni, tout en laissant entendre qu'elle se serait remise en couple avec lui. Mais, comme Fanny Salvat (La Bataille des couples 2), elle aurait très bien pu craquer pour une fille dans ses aventures. Eh oui, Eva Ducci est bisexuelle, comme elle l'a révélé dans une vidéo avec Zone Off : "Je vais l'avouer, je suis bisexuelle. J'ai toujours eu une attirance envers les filles, depuis que j'ai 13 ans. J'ai déjà eu des expériences avec des filles, mais je ne suis jamais tombée amoureuse d'une fille."

L'influenceuse a ensuite précisé : "Je ne sais pas si je pourrais. Personnellement, je pense que je tombe amoureuse de l'âme. Je ne regarde même plus le physique au bout d'un moment, mais ça ne m'est jamais arrivé de tomber amoureuse d'une fille."

"Eddy a aidé un ami à moi à faire son coming out"

Pour Eva Ducci, à retrouver bientôt dans La Bataille des couples 3, la sexualité ne devrait plus être aussi tabou en 2021 : "Je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui assument leur homosexualité, comme Eddy, dans la télé-réalité. Il a aidé un ami à moi à faire son coming out. C'est grâce à lui qu'il s'est dit : 'je vais m'assumer'. Mais je sais que c'est compliqué dans certaines familles. C'est pour ça que ces jeunes doivent se rattacher à autre chose et que ça devienne quelque chose qui n'est plus tabou. Pour moi, c'est normal depuis la nuit des temps."