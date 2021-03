Vivian Grimigni et Eva Ducci de nouveau en couple ? Ils se retrouvent après leur rupture

Pour le moment, Eva Ducci n'arrive pas vraiment à trouver chaussure à son pied dans La Villa des Coeurs Brisés 6, sur TFX, mais bon, on sait déjà qu'elle va repartir en couple avec Vivian Grimigni, avec qui elle a ensuite participé à La Bataille des couples 3. Cette aventure ne s'est d'ailleurs pas hyper bien passé pour Eva puisque l'ex de Beverly a décidé de la larguer à la fin : "Le lendemain du tournage de La Bataille des couples 3, il m'a dégagée (...) Si on s'aime vraiment, pourquoi on ne se remet pas ensemble ? Parce qu'il ne m'aime pas", a balancé la jolie blonde sur Instagram.

Le beau cadeau de Vivian pour reconquérir Eva

Sauf que quelques mois plus tard, Vivian Grimigni a semble-t-il changé d'avis sur sa rupture avec l'ex-candidate de 10 couples parfaits 4. Pour preuve, il a posté une photo de ses valises, avec écrit en légende "go réparer mes erreurs du passé", avant de s'afficher... en direct de l'appartement d'Eva !

Vivian est donc bien parti reconquérir son ex et en plus, il n'est pas venu les mains vide : il lui a offert un joli collier créé par Valeria, la femme de Maxime de The Circle France. Ce cadeau a fait son petit effet sur Eva Ducci, mais va-t-elle accepter de pardonner Vivian Grimigni ? On dirait bien que ce soit déjà le cas car les deux candidats semblent avoir passé la nuit ensemble.

"Je ne peux pas dire que je regrette notre rupture"

Ces retrouvailles sont assez inattendues et surprenantes, d'autant plus que la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 n'envisageait pas de réconciliation avec Vivian Grimigni au moment de son interview avec PRBK : "Je ne peux pas dire que je regrette notre rupture parce que c'est lui qui m'a quittée. Ça s'est fait après La Bataille des couples 3, le lendemain. Il a préféré mettre un terme à notre relation. À la base, je ne voulais pas le faire ce tournage, mais finalement, je l'ai fait."