Eva (La Villa des Coeurs Brisés 6) séparée de Vivian Grimigni : elle balance sur leur rupture 💔

Alors que le lancement de La Villa des Coeurs Brisés 6 était prévu pour le 16 novembre 2020 sur TFX, la date de diffusion a finalement été reportée à cause de la crise sanitaire, suite à la pandémie du coronavirus. Il aura fallu attendre quelques mois avant que la chaîne annonce la nouvelle date d'arrivée de son émission de romance : rendez-vous le 15 février 2021. Les téléspectateurs sont impatients, mais ils connaissent déjà la fin de certaines histoires en raison de ce décalage.

Eva Ducci balance les vraies raisons de sa rupture avec Vivian Grimigni

Ils savent par exemple que Jonathan Matijas est aujourd'hui en couple avec Shanna Kress, Antonin Portal fréquente Barbara Mermoz et que Eva Ducci et Vivian Grimigni sont séparés. Leur relation a duré après La Villa des Coeurs Brisés 6 puisqu'ils ont participé ensemble à La Bataille des couples 3, mais elle n'a pas survécu à cette nouvelle aventure. L'ex-candidate de 10 couples parfaits 4 a confirmé leur rupture il y a quelques mois, sans dévoiler les raisons.

Aujourd'hui, elle a décidé de sortir du silence pour balancer sa vérité sur leur séparation : "Il fait sa victime, je vais l'ouvrir. Il s'est énervé parce que j'ai dit qu'il m'embrassait jamais. C'est la vérité, tu fais des smacks de 6 ans, ce n'est pas normal. Tu dis m'aimer, que je te manque, mais c'est faux. Pourquoi tu m'as bloquée alors ? Pourquoi je suis seule là sur mon canapé ? Il faut arrêter de prendre ses abonnés pour des c*ns et assumer qui on est."

"Il m'a dégagée dont qu'il arrête de faire sa victime"

Eva Ducci a ensuite confié : "Il ne veut plus de moi. Le lendemain du tournage de La Bataille des couples 3, il m'a dégagée donc qu'il arrête de faire sa victime. Si on s'aime vraiment, pourquoi on ne se remet pas ensemble ? Parce qu'il ne m'aime pas. Son comportement n'est pas en phase avec ses propos, je ne comprends pas. Je suis revenue vers lui plusieurs fois, j'assume, mais qu'est-ce que vous voulez que je comprenne."

Pourtant, Vivian Grimigni a avoué que la jolie blonde était "sa plus belle histoire" en story sur Snapchat. Une phrase qui a interpellé son ex : "La raison pour laquelle il m'a dégagée, c'est que j'étais un poison pour lui dans cette aventure. Il n'en pouvait plus (...) Je sais que je n'ai pas été facile, c'était très dur pour moi aussi, mais est-ce que j'ai fait la même chose ? Non. La différence est que je sais me remettre en question (...) Comment tu peux dire des trucs pareils. A l'heure d'aujourd'hui, on n'est même plus ensemble, on n'est rien. Tout ce qui lui importe c'est qu'on est une belle histoire à la télé. Donc le réel, on en a rien à foutre." Voilà qui a le mérite d'être clair !