Antonin (La Villa des Coeurs Brisés 6) en couple : il officialise avec sa nouvelle petite amie

L'identité de sa petite amie dévoilée ?

Si l'on en croit les infos du comptes Instagram @solife_gossip, la girlfriend d'Antonin Portal se prénommerait Barbara Mermoz, une jolie brune élue Miss nationale en 2011. L'ancien fraté de Julien Tanti n'a pas confirmé son identité, mais certains éléments sèment clairement le doute : Antonin et Barbara ont posté quelques photos individuelles prises au même endroit à Marseille et la maman, d'un petit garçon, commente régulièrement les clichés de l'ex de Manue Cureau. "Inside your heart", a-t-elle notamment publié, le message est clair non ?