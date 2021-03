Eva (La Villa 6) regrette toujours ses opérations des fesses : "J'arrive pas à les faire rétrécir"

Entre Eva Ducci et la chirurgie esthétique, ce n'est plus une grande histoire d'amour ! Il y a quelques années, l'ex-candidate de 10 couples parfaits 4 est passée sur le billard pour s'offrir un fessier plus volumineux, mais l'opération ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu : "La première fois était très naturelle, mais toujours plus. J'ai refait et ce n'était pas ce que je voulais vraiment. C'était un peu trop gros sur les côtés." Eva a alors revu son chirurgien pour tenter de faire rétrécir ses fesses... en vain !

"Ce n'est pas un corps humain normal", quand Eva Ducci nous parle de ses fesses

Malgré cet échec, la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 ne lâche rien et continue d'enchaîner les opérations pour réduire son derrière : "J'ai dépassé les bornes. Je regrette vraiment d'avoir fait des fesses comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un corps humain normal déjà, de un. Et de deux, c'est chiant pour s'habiller et dans la rue, tout le monde te regarde. Et puis, je passe mille fois sur le billard. Je n'arrive pas à les faire rétrécir, là, j'ai encore rendez-vous", avoue Eva Ducci, qui se serait remise en couple avec Vivian Grimigni, en interview avec PRBK. Bon courage à elle !

Sinon, si vous voulez en savoir plus sur ses confidences sur son ex Anthony (La Villa des Coeurs Brisés 6), sa dernière rupture ou encore sur les stars de télé-réalité qui déménagent à Dubaï, tout se passe dans notre diaporama.

