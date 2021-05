Vivian Grimigni et Eva Ducci de nouveau en couple : ils officialisent enfin ❤️

"Je t'aime mon bizarroïde"

Il s'agit sûrement d'un simplement shooting photo, mais cette ambiance a inspiré Eva Ducci et Vivian Grimigni pour s'adresser de belles déclarations : "On dit souvent vivons heureux vivons cachés, mais ce soir j'ai envi de le dire au monde entier tu es toi, tu es mon moi, tu es mon autre, je t'aime mon bizarroïde", a écrit l'ex-candidate de 10 couples parfaits 4.

De son côté, l'ex de Beverly a posté : "J'ai soif de gens vivant, De gens simples et aimant. J'ai soif de gens amoureux, doux tendre. J'ai soif de gens qui ne juge pas, Qui aident et qui évoluent. J'ai soif de gens qui pardonne et qui rient. J'ai soif de gens authentiques et qu'il s'en fiche du paraître. J'ai soif d'esprit attentifs et profonds. J'ai soif de gens qui s'aiment vraiment. J'ai soif de rencontres folles et de gens qui s'amusent. Je dis oui à l'amour, à la joie. J'ai toujours voulu rencontrer une femme sensible au coeur tendre et pure. Je veux qu'on garde notre âme d'enfant en voyant la vie en couleur. Vive les coeurs et les âmes soeur. Vive la sensibilité et la gentillesse.Vive la folie Vive toi et moi mon amour je t'aime." C'est si beau !