QUIZ La Bataille des couples 3 : Melanight et Romain, Eva et Vivian... qui est encore en couple ?

Melanight (La Bataille des couples 3) et Romain se connaissent-ils vraiment bien ?

Le tournage de La Bataille des couples 3 s'est passé il y a presque un an, mais l'émission n'est diffusée que maintenant sur TFX. Du coup, il y a un gros décalage entre la réalité et la diffusion puisque certains couples ne sont plus ensemble aujourd'hui. Melanight et Romain Benn, Julie et Thibaud, Eva Ducci et Vivian Grimigni, Raphaël Pépin et Tiffany, Sarah Fraisou et Ahmed... sauras-tu deviner lesquels ? Fais le test avec notre quiz !