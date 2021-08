QUIZ L'incroyable famille Kardashian : connais-tu vraiment bien les soeurs Kardashian ?

La saison 5 de L'incroyable famille Kardashian est dispo sur Netflix, depuis ce mardi 17 août 2021. L'occasion de (re)voir les soeurs Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner et Kendall Jenner. Mais connais-tu vraiment bien le clan Kardashian-Jenner ? Es-tu calé(e) sur la célèbre famille de Calabasas ? Fais le quiz PRBK !

QUIZ L'incroyable famille Kardashian : connais-tu vraiment bien les sœurs Kardashian ? Comment s'appelle la demi-sœur de Kim, Kourtney, Khloe, Kylie et Kendall ? Avec lequel de ses ex, Kim Kardashian apparaît dans la célèbre sextape ? Laquelle des soeurs Kardashian a eu un accident de voiture qui l'a plongée dans le coma ? Avec quel chanteur/rappeur Kylie Jenner n'est-elle pas sortie ? A quel âge Kendall Jenner a-t-elle commencé sa carrière de mannequin ? Quel prénom n'est pas celui d'un des enfants de Kourtney Kardashian ? Kylie Jenner a une cicatrice à la jambe. A quel jeu jouait-elle quand elle s'est blessée ? Laquelle des sœurs Kardashian a obtenu un diplôme en théâtre et en espagnol ? Rob Kardashian avait lancé sa marque Arthur Georges. Il s'agissait d'une ligne de... Non, tu n'es pas calé(e) sur les Kardashian-Jenner ! Tu connais Kim, Kourtney, Khloe, Kylie et Kendall, mais tu n'es pas un(e) expert(e) non plus ! Bravo, tu connais vraiment bien L'incroyable famille Kardashian !