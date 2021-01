QUIZ : quel couple de télé-réalité a survécu à 2020 ?

On ne va pas se mentir, l'année 2020 fut compliquée... Il s'est passé énormément de choses, mais outre la crise sanitaire à cause du coronavirus, on retient aussi des ruptures au sein du milieu de la télé-réalité. Il y en a eu pas mal, ce n'était pas hyper facile de suivre, mais si tu penses savoir quel couple (Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Jonathan Matijas et Sarah Lopez, Milla Jasmine et Mujdat, Jérôme et Lucile de L'amour est dans le pré 2020...) a survécu à 2020 ou non, n'hésite pas à faire notre quiz !