L'amour est dans le pré 2020 : Jérôme et Lucile toujours en couple, ils réagissent aux critiques

L'amour est dans le pré : Jérôme et lucile toujours en couple, ils réagissent aux critiques

Leur histoire ne fait que commencer, mais Jérôme et Lucile ne se lâchent plus. Comme on pourra le vérifier lors du bilan diffusé ce lundi 7 décembre sur M6, le couple qui s'est formé grâce à l'Amour est dans le pré 2020 est persuadé d'un avenir radieux et n'hésite pas à avancer à sa propre vitesse, quitte à choquer quelques téléspectateurs.