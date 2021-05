L'incroyable famille Kardashian : divorce de Kim K, Kylie plus présente... La prod raconte la fin

Divorce de Kim Kardashian et Kanye West : "Kim entre dans un nouveau chapitre de sa vie"

La saison 20 de L'incroyable famille Kardashian sera la dernière. Alors que vous pouvez voir les premières saisons sur Netflix, cette ultime saison de l'émission qui s'appelle Keeping Up with the Kardashians en VO est actuellement diffusée sur E! aux Etats-Unis, et tous les vendredis soirs sur E! France en France. L'occasion de suivre une dernière fois les aventures de Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kris Jenner et leurs proches. La productrice exécutive du show, Farnaz Farjam, s'est confiée sur la fin de l'émission à Melty.

Et elle a notamment parlé du divorce de Kim Kardashian et Kanye West, dont il y avait pas mal de rumeurs de tromperies. "Il y a beaucoup de bons souvenirs, il y a un petit aperçu de Kim qui entre dans un nouveau chapitre de sa vie" a-t-elle ainsi expliqué. D'ailleurs, le moment le plus drôle à tourner selon la productrice, c'est "la saison juste après le divorce de Kim, nous voulions qu'elle s'amuse à nouveau. Alors, elle a fait toutes ces choses où elle portait toutes les perruques folles et était juste enjouée et super légère".

Kylie Jenner "beaucoup plus présente dans la dernière saison", mais elle serait celle qui aime le moins les caméras

Kylie Jenner, star la mieux payée au monde en 2020, est la soeur Kardashian-Jenner qui aime le moins se faire filmer. En effet, à la question "Quelle soeur Kardashian n'aime vraiment pas se faire filmer ?", Farnaz Farjam a répondu : "Je dirais qu'il s'agit de Kylie et pourtant, elle est beaucoup plus présente dans la dernière saison". Si la businesswoman et mère de Stormi était encore plus présente pour cette saison, "c'est probablement parce que l'on filmait la 20ème saison et qu'on approchait de la fin. Si vous vous souvenez des derniers voyages en famille que nous avons organisés, Kylie n'était pas là mais pour celui-ci, elle était présente et beaucoup dans la saison dans son ensemble".

"Il y a encore beaucoup à déballer"

Enfin, la productrice a aussi précisé que cette saison est particulièrement festive et pleine de surprises. "Nous célébrons les anniversaires de beaucoup de personnes, nous tournions au moment où Kris Jenner, Kendall, Kim et Caitlyn fêtaient toutes leur anniversaire à peu près à la même période" a-t-elle avoué. Mais la fin de L'incroyable famille Kardashian a aussi été dur à encaisser, surtout pour Scott Disick : "Je pense que Scott a probablement eu le plus de mal avec la fin de la série, et nous en sommes témoins. Il y a encore beaucoup à déballer".

La saison 20 de L'incroyable famille Kardashian (Keeping Up With The Kardashians) est actuellement diffusée sur E! aux États-Unis et tous les vendredis soir à 21h sur E! France en France.