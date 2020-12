Kylie Jenner élue star la mieux payée au monde en 2020... et de loin !

Kylie Jenner arrive numéro 1 du classement

Kylie Jenner faisait déjà partie du top 10 des femmes célèbres les plus riches en 2020. Et toujours selon le magazine Forbes, la star connue pour la télé-réalité L'incroyable famille Kardashian sur E!, pour être une queen sur les réseaux sociaux et pour avoir fondé la marque de maquillage Kylie Cosmetics est devenue la célébrité la mieux payée au monde en 2020. A seulement 23 ans, celle qui était déjà la plus jeune milliardaire self-made (ou pas ?) de la planète a gagné cette année 590 millions de dollars (soit 481 millions d'euros) en 2020. Une somme énorme, notamment gagnée grâce à la vente d'une part majoritaire (51%) de sa marque de produits de beauté Kylie Cosmetics à la société Coty Inc.

Kanye West, le beau-frère de Kylie Jenner, arrive à la deuxième place de ce classement. Le rappeur officiellement milliardaire a gagné (seulement) 170 millions de dollars (soit 138 millions d'euros), surtout grâce à sa collaboration avec Adidas qui vend ses baskets Yeezy. Une somme qui est énorme mais très loin des 590 millions de dollars de la businesswoman, qui creusent un sacré écart.

Côté artistes musicaux, ce sont Ariana Grande (17ème), Jonas Brothers (20èmes), Ed Sheeran (23ème) ou encore Taylor Swift (25ème) qui sont les mieux payés. Concernant les acteurs, Ryan Reynolds (18ème), Mark Wahlberg (33ème), Ben Affleck (37ème) et Vin Diesel (40ème) sont dans les premiers du classement. Mais ce sont les sportifs comme Roger Federer (3ème), Cristiano Ronaldo (4ème) et Lionel Messi (5ème) qui sont les mieux payés de 2020.

Top 10 des stars les mieux payées en 2020 :

1. Kylie Jenner (590 millions de dollars)

2. Kanye West (170 millions de dollars)

3. Roger Federer (106,3 millions de dollars)

4. Cristiano Ronaldo (105 millions de dollars)

5. Lionel Messi (104 millions de dollars)

6. Tyler Perry (97 millions de dollars)

7. Neymar (95,5 millions de dollars)

8. Howard Stern (90 millions de dollars)

9. Lebron James (88,2 millions de dollars)

10. Dwayne Johnson (87,5 millions de dollars)