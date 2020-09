Kylie Jenner, Ariana Grande, Taylor Swift... Top 10 des femmes célèbres les plus riches de 2020

Kylie Jenner est numéro 1

La candidate de télé-réalité, influenceuse et businesswoman à la tête de Kylie Cosmetics n'en finit plus d'être numéro 1 des classements. Alors que Kylie Jenner est déjà la plus jeune milliardaire self-made du monde (qui en fait ne serait pas vraiment milliardaire) et qu'elle a explosé le classement des stars qui ont gagné le plus d'argent en 1 an, voilà que la star est encore number one d'un autre top 10 de Forbes. Entre juin 2019 et mai 2020, la plus jeune soeur du clan Kardashian-Jenner a gagné 590 millions de dollars, devenant ainsi la femme célèbre qui a le plus gagné d'argent en cette année 2020. Sa big sister Kim Kardashian fait elle aussi partie du top 10, arrivant à la 7ème place.

Beaucoup de chanteuses font aussi partie de ce classement Forbes, d'Ariana Grande, à Taylor Swift, en passant par Billie Eilish, Jennifer Lopez et Pink. En revanche, aucune actrice n'est dans le top 10. Il est aussi composé de l'animatrice Ellen DeGeneres , de l'auteure J.K. Rowling et de la juge Judy Sheindlin (qui a ses propres émissions aux USA et même son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood).

Top 10 des femmes célèbres qui ont gagné le plus en 2020

1. Kylie Jenner (590 millions de dollars)

2. Ellen DeGeneres (84 millions de dollars)

3. Ariana Grande (72 millions de dollars)

4. Taylor Swift (63,5 millions de dollars)

5. J.K. Rowling ( 60 millions de dollars)

6. Billie Eilish (53 millions de dollars)

7. Kim Kardashian (49,5 millions de dollars)

8. Judy Sheindlin (49 millions de dollars)

9. Jennifer Lopez (47,5 millions de dollars)

10. Pink (47 millions de dollars)