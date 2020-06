Kylie Jenner explose le classement Forbes des stars qui ont gagné le plus d'argent en un an

Kylie Jenner, Kanye West, Neymar... le top des stars qui ont gagné le plus d'argent en 2020

La célébrité a ses inconvénients, mais aussi ses avantages, comme... l'argent. On ne va pas se le cacher, la plupart des stars sont riches et certaines plus que d'autres. Forbes vient d'ailleurs de dévoiler le classement des personnalités qui ont gagné le plus d'argent en entre 2019 et 2020. On y retrouve notamment Kylie Jenner, Kanye West, Lionel Messi, Neymar ou encore Cristiano Ronaldo. Découvrez le top 10.

Kylie Jenner est la star la mieux payée de 2020 avec 590 millions de dollars

2. Kanye West (170M$)

Kanye West

3. Roger Federer (106,3M$)

Roger Federer

4. Cristiano Ronaldo (105M$)

Cristiano Ronaldo

5. Lionel Messi (104M$)

Lionel Messi

6. Tyler Perry (97M$)

Tyler Perry

7. Neymar (95,5M$)

Neymar

8. Howard Stern (90M$)

Howard Stern

9. LeBron James (88,2M$)

LeBron James

10. Dwayne Johnson (87,5M$)

Dwayne Johnson