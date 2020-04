Kanye West officiellement milliardaire... mais le rappeur ne valide pas les chiffres de Forbes

Kanye West milliardaire comme Kylie Jenner

Dans la famille Kardashian-Jenner, je voudrais Kanye West, le mari de Kim Kardashian. Alors que Kylie Jenner est la plus jeune milliardaire "self-made" de tous les temps, c'est son beau-frère qui est devenu officiellement milliardaire ce vendredi 24 avril 2020. Selon Forbes, sa fortune est estimée à 1,3 milliard de dollars. Et ce n'est pas grâce à sa musique que le rappeur aurait gagné autant d'argent. Non, ce serait sa marque de vêtements et de sneakers Yeezy qui lui aurait le plus rapporté. Le reste, ce serait grâce à ses propriétés. Le prestigieux magazine a également souligné, non sans humour, que l'artiste était très dépensier et possède même "un tank".

Forbes a aussi taclé Kanye West avec dérision, dès le titre de l'article : "Kanye West est maintenant officiellement un milliardaire (et il veut vraiment que le monde le sache)". Et si le média se moque gentiment du chanteur et designer, c'est parce que cela fait des années qu'ils sont fâchés. Le pro Trump connu pour ses tweets polémiques et délirants assure être milliardaire depuis un bon moment déjà, mais il n'en a jamais apporté les preuves au site. "Je ne suis pas un mec qui aime les chiffres" a-t-il alors écrit au magazine, "Me demander de traduire cela en chiffres, c'est comme demander à votre grand-mère quelle était exactement la recette de son gâteau".

Il assure que c'est 3,3 milliards de dollars, et non pas 1,3 milliards de dollars

On se dit donc que le père de North, Saint, Chicago et Psalm doit être content d'être enfin déclaré milliardaire officiellement ? Eh bien non, pas tant que ça. Parce que comme l'a révélé Forbes, Kanye West leur a expliqué que "ce n'est pas 1 milliard" à laquelle s'élève sa fortune, "c'est 3,3 milliards de dollars mais visiblement personne ne sait compter chez Forbes".

Mais le journaliste a précisé avoir appliqué la "règle Trump" : "diviser par trois la richesse revendiquée par leur interlocuteur". Une façon de trouver le vrai bon chiffre selon eux (c'est d'ailleurs un calcul qu'ils utilisent depuis plusieurs années et qui a fait ses preuves). Mais que ce soit plus de 1 milliard de dollars ou plus de 3 milliards de dollars, dans tous les cas, Kanye West est bien milliardaire désormais.