QUIZ Quelle star de télé-réalité se cache derrière cette photo d'enfance ?

Ils se sont fait connaître à la télévision et quand on les voit enfant, on peut avoir quelques surprises ! Sur leurs réseaux sociaux, les stars de télé-réalité dévoilent parfois des photos souvenirs de leur enfance. Mais qui est qui ? PRBK t'a réservé un quiz spécial photos d'enfance. A toi de nous prouver que tu es très observateur/observatrice et que tu sais repérer quel candidat se cache derrière chacune des 8 photos.