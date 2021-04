QUIZ Les Marseillais, Les Anges, Secret Story... : es-tu vraiment calé(e) en télé-réalité ?

C'est les 20 ans de Loft Story ce lundi 26 avril 2021. Alors pour fêter l'anniversaire de la première émission de télé-réalité en France, qui avait été gagnée par Loana et Christophe, fais notre quiz. Un quiz basé sur les émissions de télé-réalité, de Loft Story à Secret Story, en passant par Les Marseillais, ou encore Les Anges. Alors, es-tu calé(e) sur la télé-réalité ?

QUIZ télé-réalité : es-tu vraiment calé(e) ? Qui dans Loft Story n'a pas chanté sur le single Up and Down parmi les noms ci-dessous ? Qui était la BFF de Nabilla dans Les Anges 5 ? Où a été tournée la saison 2 de L'île de la tentation ? Quel était le secret d'Amélie Neten dans Secret Story 4 ? Qui présentait la 1ère saison du Bachelor, le gentleman célibataire ? Comment s'appelait la gagnante de Greg le millionnaire ? Quel était le nom de la saison 3 des Anges de la télé-réalité ? Parmi ces candidats des Marseillais à Dubaï, lequel ou laquelle n'était pas dans la saison 1 des Marseillais ? Dans quelle émission de télé-réalité Anthony Lyricos s'est-il fait connaître ? Où a été tournée la saison 1 de La Villa des Coeurs Brisés ? La télé-réalité et toi, ça fait 4 ! Tu n'as jamais dû suivre une émission, ou alors tu as seulement quelques épisodes mais c'est pas ton truc. Tu t'y connais un peu en télé-réalité. Mais tu n'es pas pour autant devenu(e) un(e) expert(e) en émissions du type Secret Story, Les Marseillais ou encore Les Anges. Bien joué ! Tu es vraiment calé(e) en télé-réalité, ces émissions n'ont presque aucun secret pour toi.