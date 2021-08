La Bataille des couples 3 : Julie Bertin critique la diffusion tardive, "c'est un peu ch*ant"

La candidate critique elle aussi la diffusion tardive de La Bataille des couples 3 : "C'est la première fois que je suis très contente de ne pas être restée dans un programme. J'ai fait 2 semaines de diff, je pense que ça suffira pour tout le monde. En plus de ça, ce n'est vraiment plus d'actualité. J'ai envie de vous dire que pratiquement plus personne n'est encore ensemble donc c'est un peu chiant. Mais j'en garde un bon souvenir parce que sur les épreuves, j'ai donné ma vie et j'ai vraiment bien rigolé ! Mais ce n'était peut-être pas le bon timing", balance-t-elle sur Instagram. Vous êtes du même avis ?