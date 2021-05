Julie (La Villa 6) en couple avec Benoît Paire : elle se confie enfin sur leur rencontre

Julie raconte sa rencontre avec Benoît Paire

Après plusieurs mois de rumeurs, Julie a enfin officialisé son couple avec Benoît Paire : "C'est un garçon bien et ça fait du bien. J'ai de la chance vraiment. On m'a enfin apprivoisée", a-t-elle confié sur Instagram. La relation du joueur de tennis et la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 en a surpris plus d'un, mais les internautes se demandent surtout comment ils ont bien pu se rencontrer.

Julie Bertin a enfin répondu à la fameuse question : "La magie des réseaux. Et puis, on s'est vu lors de mon shooting en robe de mariée à Avignon et paf, ça a fait des Chocapic." Un shooting qui remonte au 9 décembre 2020 si on veut être précis : Benoît Paire et Julie sont donc ensemble depuis environ 5 mois !