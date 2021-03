Benoît Paire célèbre ses défaites bien payées : "Pourquoi t'arracher pour gagner à peine plus ?"

Benoît Paire heureux de perdre des matchs

Les fans de tennis le savent, à chaque fois que l'on suit un match de Benoît Paire, l'issue n'est jamais certaine. Il faut dire que le Français est capable de coups d'éclat incroyables à la hauteur de son talent, comme de coups de sang ridicules. Le finaliste de la Coupe Davis en 2018 ne l'a d'ailleurs jamais caché, ce sport est simplement son métier et, malgré son don et la chance qu'il a d'en vivre, il ne sera jamais du genre à se déchirer pour tout gagner, à l'inverse des plus grands champions du moment comme Novak Djokovic ou Danil Medvedev.

Aussi, sa récente déclaration auprès de L'Equipe, à l'occasion d'une passionnante interview, ne devrait surprendre personne. Au lendemain d'une élimination au premier tour du tournoi d'Acapulco, l'ex-compagnon de Shy'm s'est en effet félicité de cette nouvelle défaite, "J'ai perdu au premier tour, tant mieux. Je vais pouvoir sortir assez vite de la bulle [de protection sanitaire imposée par l'ATP] et profiter quelques jours avant Miami. J'ai hâte de pouvoir aller à la plage et à la piscine".

"Je prends un peu d'argent et je pars au tournoi suivant"

Une confession choquante ? Pas tant que ça. Le sportif l'a confessé, lui aussi, à l'instar de n'importe quelle personne dans le monde, ressent les conséquences de la crise sanitaire et souffre de ce nouveau monde étouffant fait de restrictions, "Le tennis n'est pas ma priorité pour l'instant. La seule chose à laquelle je pense, c'est sortir de la bulle. C'est le seul objectif que j'ai à chaque tournoi".

Autrement dit, Benoît Paire, qui serait en couple avec Julie de La Villa des coeurs brisés 6, profite simplement des tournois pour se faire de l'argent afin de vivre et pour voyager un peu afin de respirer, "J'arrive, je prends un peu d'argent et je pars au tournoi suivant : je fais mon boulot. Ce qui est surprenant avec le circuit actuel, c'est qu'il y a beaucoup de bénéfices à perdre. Là, si tu gagnes un ATP 250, tu n'empoches plus que 30.000 dollars. Moi, avec des bye, j'ai pris 10.000$ à chaque fois en perdant directement".

Des conditions difficiles à vivre pour le joueur

Un comportement que certains fans de tennis trouvent égoïste et à l'encontre des valeurs du jeu, mais qu'il assume pleinement, "Pourquoi t'arracher comme un dingue pour gagner à peine plus". Surtout, l'attitude défaitiste de Benoît Paire va bien au-delà d'un "je m'en foutisme" apparent. Le tennisman l'a confessé, si son métier est habituellement capable de l'amuser, cela fait près d'un an qu'il subit ce mal-être et souffre en silence des nouvelles conditions imposées aux joueurs (absence du public, interdiction de sortir, limitation des interactions...), "Si le tennis c'est devenu ça, c'est la vie, mais ce n'est pas ma vie. Je ne vais pas continuer longtemps comme ça."

Toutefois, à l'heure où le gouvernement Français vient de mettre en place un 3ème confinement dans une partie de la France afin de lutter à nouveau contre la Covid-19, on ne l'imagine pas prendre sa retraite tout de suite au risque de vite tourner en rond chez lui.