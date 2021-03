Julie (La Villa des Coeurs Brisés 6) en couple avec Benoît Paire ? Elle confirme enfin ❤️

Next Marine El Himer, Benoît Paire aurait retrouvé l'amour avec une autre candidate de télé-réalité, Julie Bertin. Les rumeurs de couple entre le joueur de tennis et la participante à La Villa des Coeurs Brisés 6 ont commencé il y a plusieurs mois et se sont intensifiées lorsqu'ils ont été aperçus ensemble à Cordoba, en Argentine, pour un tournoi de tennis.

Julie Bertin et Benoît Paire en couple depuis 4 mois

Julie et Benoît Paire sont toujours restés discrets à ce sujet, mais aujourd'hui, l'influenceuse a enfin décidé d'officialiser leur relation ! On vous explique. Lorsqu'un internaute lui a envoyé un message pour lui souhaiter du bonheur avec le sportif en story sur Instagram, Julie n'a pas démenti leur histoire, bien au contraire : "C'est un garçon bien et ça fait du bien. J'ai de la chance vraiment. On m'a enfin apprivoisée", a-t-elle répondu avant de confier qu'elle est en couple avec Benoît Paire "depuis 4 mois".