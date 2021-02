Benoît Paire en couple avec Julie (La Villa 6) après Marine El Himer ? La rumeur relancée

Dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, Marine El Himer s'est remise en couple avec Benjamin Samat, sauf qu'elle l'a vite regretté à cause de son histoire précédente avec Benoît Paire. La soeur jumelle d'Océane a alors tenté de recoller les morceaux avec le joueur de tennis et cela a fonctionné, mais pas pour longtemps : "On a retenté un truc seulement ça s'est fini car je ne suis pas prête à m'investir dans une relation", a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux.

Julie et Benoît Paire en couple ? La photo qui relance la rumeur

Depuis, Marine El Himer s'est rapprochée du meilleur ami et coloc de Benjamin Samat, Flo, avec qui elle devrait conclure dans Les Marseillais à Dubaï, tandis que Benoît Paire serait en couple avec une autre candidate de télé-réalité. Qui est la potentielle heureuse élue ? Julie de 10 couples parfaits 3, La Villa des Coeurs Brisés 5 et La Villa des Coeurs Brisés 6. Les rumeurs entre le sportif et l'influenceuse ont commencé en décembre 2020 : ils ont été aperçus à plusieurs reprises au même endroit, au même moment.

Pour l'instant, ils n'ont rien officialisé, mais une nouvelle photo vient relancer les doutes sur leur supposée relation. Une nouvelle photo sur laquelle on peut découvrir Julie et Benoît Paire ensemble dans les gradins d'un tournoi de tennis à Cordoba, en Argentine, le 21 février 2021. Ils semblent donc vraiment inséparables depuis quelques mois maintenant, mais n'ont pas l'air encore prêt à s'afficher à deux sur leurs réseaux sociaux.