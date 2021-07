Ce samedi 17 juillet 2021, c'est le World Emoji Day, soit la journée mondiale des emojis. Eh oui, les emojis, tu les utilises partout : par sms, sur les réseaux (Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter...), dans tes messageries instantanées (WhatsApp, Messenger...)... Alors il fallait bien un jour dédié à ces emojis ! Mais es-tu un(e) pro des emojis ? Fais notre quiz PRBK pour le découvrir !

QUIZ Es-tu un(e) pro des emojis ? Quel est l'emoji le plus utilisé au monde en 2020 ? En quelle année ont été inventés les emojis ? Quel emoji n'existe pas encore parmi ces réponses ? Quelle est la signification de l'emoji "ok" au Brésil ? Quel emoji arrive en 2021 ? Quel emoji existe déjà parmi les réponses ? En quelle année le terme "emoji" est entré dans le dictionnaire Le Petit Robert ? Les emojis coeurs ont une signification pour chaque couleur. Quand faut-il utiliser l'emoji coeur rose ? Bon ben t'es pas vraiment un(e) pro des emojis... Tu utilises des emojis mais tu n'es pas non plus le ou la pro de emojis. Bravo, t'es vraiment calé(e) en emojis !