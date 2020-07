Symbole transgenre, ninja, bubble tea... Apple dévoile ses nouveaux emojis pour fin 2020

L'emoji transgenre arrive chez Apple

Ce vendredi 17 juillet 2020, c'était la journée mondiale des emojis. L'occasion parfaite pour Apple de révéler une partie de ses nouveaux emojis. Ils seront disponibles dans la version iOS 14, d'ici la fin de l'année 2020. L'entreprise cofondée par Steve Jobs et dirigée par Tim Cook a ainsi dévoilé 13 emojis inédits qui feront partie de tous les nouveaux emojis Apple. Le site emojipedia a d'ailleurs relayé les premières images.

Et il y a un emoji en particulier qui a retenu notre attention : le symbole transgenre (qui reprend les symboles des genres féminin et masculin et y ajoute les deux combinés). Alors que le mois des fiertés s'est terminé, Apple montre ainsi son soutien à la communauté LGBTQIA+. Un beau pas en avant !

Ninja, bubble tea, castor... Les autres emojis qui arrivent

Après l'ajout des emojis handicaps, couples mixtes, slip ou loutre, Apple ajoute donc encore une fois des emojis aussi bien importants pour faire avancer les mentalités dans la société que les emojis drôles et décalés. En plus du symbole transgenre, vous pourrez aussi bientôt envoyer l'emoji ninja via votre iPhone, iPad ou Mac. De quoi montrer votre passion pour les shinobis (les ninjas en japonais), ces guerriers espions nippons qui pratiquent le ninjutsu. Ou tout simplement pour parler de Naruto. Vous pourrez aussi poster l'emoji matriochka (poupée russe), pour pouvoir débattre de la dernière saison du Bureau des légendes.

Vous pourrez aussi utiliser l'emoji bubble tea (aussi appelé thé aux perles), la boisson originaire de Taïwan (à base de thé au lait et de boules noires de tapioca) qui est ultra tendance et se trouve maintenant un peu partout. Sans oublier les emojis tamal (une papillote amérindienne préhispanique), piñata, boomerang, pièce de monnaie américaine (frappée de l'aigle), geste italien (les doigts pincés comme quand on parle avec les mains), castor, dodo, coeur (pas celui qu'on dessine pour la Saint-Valentin mais un vrai coeur humain avec les valves) et des poumons.