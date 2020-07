Journée mondiale des emojis : connaissiez-vous les vraies significations de ces emojis ?

Ils nous accompagnent à chaque message, sans même que l'on s'en rende forcément compte : les emojis ont acquis une véritable place dans notre quotidien, que ça soit sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok ou encore Whatsapp et permettent de traduire en dessin notre humeur, des sports, des aliments, des boissons, des animaux ou encore des plantes. Alors qu'ils sont de plus en plus nombreux, l'heure est venue de les célébrer ! Ca tombe bien, ce vendredi 17 juillet est la journée mondiale des emojis. Mais connaissez-vous la signification des emojis que vous utilisez ?

La signification des emojis coeurs selon leur couleur

Par exemple, chaque coeur de couleur, parmi les emojis les plus utilisés dans le monde, a une signification particulière. Si le coeur rouge ❤️ symbolise l'amour ou la passion, le coeur rose sera plus symbole d'amitié. Si vous n'osez pas envoyer le coeur rouge à votre crush, vous pouvez envoyer le orange 🧡, plus timide. Au contraire, le coeur noir 🖤 est plus passionnel et représente un romantisme exacerbé. Le violet 💜 sera plus utilisé dans le milieu de la mode ou pour exprimer la compassion. Le vert 💚 n'est pas uniquement consacré aux vegan ou végétariens, il représente la nature de façon plus générale. Il peut aussi être utilisé le jour de la Saint Patrick le 17 mars.

Le coeur bleu 💙 a plusieurs significations. S'il peut illustrer le ciel, la mer, la loyauté et la confiance, il peut dire tout le soutien que l'on apporte à la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme le 2 avril. Mais attention, il peut aussi dire que vous êtes amateur de bondage et autres tendances BDSM. Enfin, le coeur jaune 💛 symbolise la lumière, le soleil, les vacances. Bref, le bonheur.

Saviez-vous les significations de ces emojis dans d'autres pays ?

De plus, l'application Babbel a mis en exergue le fait que certains ont une signification différente en fonction du pays et de la culture dans lequel il est utilisé. Par exemple, l'emoji signifiant "ok" 👌 est similaire à un doigt d'honneur au Brésil. L'emoji "applaudir" 👏, qui permet de féliciter quelqu'un, signifie le fait de faire l'amour en Chine. De même, l'emoji permettant de saluer quelqu'un 👋 peut être mal vu en Chine, où il représente une rupture amicale ou amoureuse. Idem pour l'emoji "mains qui prient" ou "high-five" 🙏 se rapporte à la mort. Devinez où ? En Chine. Et ce n'est ici que quelques exemples parmi d'autres...