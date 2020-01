Voici les 117 nouveaux emojis qui débarquent bientôt (avec la fondue mais toujours sans la raclette)

Le catalogue des emojis s'étoffe encore en 2020 ! L'an dernier, ce sont 138 nouveaux émoticônes qui ont fait leur arrivée sur nos PC et smartphones et ça ne va pas s'arrêter là. D'ici le second semestre, 117 petits nouveaux vont faire leur arrivée. Des emojis qui représentent des aliments, des animaux, des objets mais se veulent aussi inclusifs.

Des emojis inclusifs

Dans un effort d'inclusion, le Consortium Unicode ajoutera prochainement de nouveaux emojis représentant non seulement des femmes et des hommes mais aussi des personnes non-binaires. La preuve avec les emojis mariés (en costume ou en robe blanche) et celui montrant une personne en train de nourrir un bébé. Ces emojis seront également disponibles en plusieurs couleurs de peau. Le drapeau transgenre et le symbole transgenre font aussi partie des nouveaux symboles débarquant prochainement.

La fondue débarque

Vous pourrez également bientôt retrouver une représentation du chat noir, de l'ours polaire, du roller, de la piñata ou bien du mammouth. Côté nourriture, on retrouve le bubble tea, les myrtilles, les olives, le poivron, les tamales mais aussi l'emoji fondue ! Le plat traditionnel porte même le drapeau suisse. Prochaine étape, la raclette ?

Découvrez les 117 nouveaux emojis en vidéo ci-dessous :