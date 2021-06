Equipe de France : avec quel Bleu pourrais-tu être en couple ? (TEST)

Equipe de France : avec quel Bleu pourrais-tu être en couple ?

Pour toi, les hommes c'est comme les bananes, c'est meilleur quand c'est bien mûr. Alors okay, c'est pas toujours la joie avec Deschamps tant il aime quand tout est carré, mais crois-nous, tu ne t'ennuieras jamais avec lui. Au contraire, la fameuse "chatte à DD" te réserve de belles surprises au quotidien ! Par contre, un conseil, évite de trop regarder Benzema jouer...

Olivier Giroud

Beau-gosse, humble, travailleur, père aimant... Tu as tiré le gros lot. Enfin presque. Prépare-toi tout de même à partager ton lit avec Jésus. Déjà qu'à deux c'est une galère pour avoir assez de drap... Et puis surtout, tu devras te lever tôt le matin pour espérer te laver, car la salle de bain risque d'être occupée un bon moment ensuite. Tu ne croyais quand même pas qu'une telle coupe de cheveux et une telle barbe existaient par magie ?!