QUIZ Equipe de France : connais-tu vraiment les Bleus de l'Euro 2020 ?

Equipe de France : Connais-tu bien les joueurs de l'Euro 2020 ?

A qui appartient ce tatouage ?

Quel est le joueur le plus ancien chez les Bleus ?

Quel est la particularité de Wissam Ben Yedder ?

Quel joueur n'a encore jamais remporté de trophée ?

Avec quel club Ousmane Dembélé a-t-il fait le buzz sur Football Manager ?

Quel joueur ne peut pas s'empêcher de tricher aux cartes ?

Quelle est la série préférée de Steve Mandanda et Moussa Sissoko ?

Dans quel film français a joué Hugo Lloris ?

Quelle était la première fois de Mbappé en 2019 ?

Pas mal, mais pas fou non plus

On est à deux doigts de te punir en te forçant à regarder Les Feux de l'Amour avec Mandanda et Sissoko. Ton score a la saveur du poteau de Gignac en finale de l'Euro 2016. Si proche du but et pourtant...