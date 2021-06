Euro 2020 : l'Equipe de France déjà qualifiée en 8èmes de final, quel adversaire pour les Bleus ?

L'Equipe de France de football a connu un véritable ascenseur émotionnel ce lundi 21 juin 2021. Après avoir tristement perdu sur blessure Ousmane Dembélé, l'un des joueurs les plus talentueux du groupe, les Bleus ont par la suite eu la joie d'apprendre l'officialisation de leur qualification pour les 8èmes de finale de l'Euro 2020 et ce, même après le piteux match nul contre la Hongrie ce week-end.

La France qualifiée sans jouer

Non, on vous rassure, vous n'avez pas loupé de match. Néanmoins, avant même d'affronter le Portugal ce mercredi 23 juin et avec seulement 4 points au compteur, la France est désormais assurée de terminer au minimum dans les 4 meilleures équipes classées 3èmes dans les groupes du premier tour.

Comment ? Pour cela, il fallait hier soir que la Belgique gagne contre la Finlande (ce qui a été fait) ou que la Russie perde contre le Danemark (ce qui a été fait) dans le groupe B, et que dans le même temps, la rencontre entre l'Ukraine et l'Autriche se termine par la victoire de l'une des deux équipes (ce qui a été fait) dans le groupe C.

Grâce à cet improbable concours de circonstances, les 3èmes de ces groupes B et C ont donc terminé la première phase de l'Euro avec 3 points, ce qui permet mathématiquement à l'EDF de s'assurer une qualification avec ses 4 points. Oui, il faut désormais avoir Bac + 48 pour bien comprendre le système de l'Euro 2020.