Hongrie-France (Euro 2020) : Benzema et Pavard lynchés, Griezmann encensé... Le récap de Twitter

Antoine Griezmann a réagi aux critiques sur BeIn Sports, juste après le match Hongrie-France. Il reconnaît que c'était un "match difficile avec le public. On a perdu nos habitudes avec le stade plein, on ne s'entendait pas, terrain sec, il faisait lourd, super chaud. On le savait avant. On s'est fait prendre sur un contre. Devant on n'a pas su se trouver, on a deux-trois occasions, on n'a pas su les mettre au fond, tu le payes ça". "C'est l'Euro, ce sont de grandes nations, de grands joueurs. Même face à la Hongrie c'est dur, il faudra bien préparer le match contre Portugal" a ajouté Grizou.

Karim Benzema et Benjamin Pavard sévèrement clashés pendant tout le match

Mais ce sont surtout Karim Benzema et Benjamin Pavard qui ont fait réagir sur Twitter (et un peu Kylian Mbappé aussi). Alors que Karim Benzema est connu pour être un excellent butteur dans son club du Real Madrid, le footballeur de retour chez les Bleus il n'en a pas mis un seul contre la Hongrie. Ce qui a fortement agacé de nombreux supporters, qui l'ont beaucoup clashé. Plusieurs ont même demandé l'arrivée d'Olivier Giroud sur le terrain (qui a fini par entrer sans marquer non plus). Quant à Pavard, s'il avait eu droit à une chanson lors de la Coupe du Monde 2018, là il s'est fait lui aussi lyncher.