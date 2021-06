Allemagne-France (Euro 2020) : but de Benzema, morsure sur Pogba... résumé décalé des moments fous

Allemagne-France (Euro 2020) : but de Benzema, morsure de Rüdiger... résumé express des moments fous

Ce mardi 15 juin 2021 marquait l'entrée de l'Equipe de France à l'Euro 2020. Et pour leur premier match, les Bleus ont vaincu l'Allemagne sur le score de 1 but à 0. Un match aussi intense que génial, marqué par des événements totalement fous, que ce soit avec la morsure de Rüdiger, le K.O. de Benjamin Pavard ou le presque but de Karim Benzema.

Un collé-serré mordant

Les Allemands connaissent-ils réellement les règles du foot ? La question mérite d'être posée. Après avoir marqué un but contre leur propre camp (merci Hummels), Kimmich a étonnamment confondu le ballon avec la tête d'Hernandez. Prochaine étape, jouer à saute-mouton en plein match ? Oh, wait... Second poteau, Pavard K.O.

Le football est un sport complet mais qui ne semble pas suffire à tous les joueurs. Entre ceux qui s'imaginent à la piscine en plongeant constamment dans la surface et ceux qui se pensent sur un terrain de handball en faisant des mains partout, l'allemand Gosens s'est de son côté cru sur un ring de MMA. Oui, le pauvre Benjamin Pavard s'est mangé un coup de fesses en plein visage. Soyons bon joueur, le coup était néanmoins magnifiquement interprété avec un K.O. magistral imposé au Français. Coup de froid en plein été

Une canicule ? Où ça ? Ce mardi 15 juin 2021, l'arbitrage nous a au contraire offert la clim la plus rafraîchissante de l'année. Alors que tout le monde pensait que Karim Benzema avait enfin marqué un but avec les Bleus, la VAR a finalement décidé de l'annuler pour une position de hors-jeu. Un coup de froid mémorable alors que l'attaquant était déjà en train de célébrer. The Fastest Man Alive

Si Kylian Mbappé a peur de s'ennuyer cet été, il pourra toujours tenter de participer aux épreuves d'athlétisme lors des Jeux Olympiques. Le pote de Giroud nous l'a une nouvelle fois prouvé, il est le joueur le plus rapide sur un terrain de foot. Face à l'Allemagne, il nous a offert une accélération mythique qui a déposé sur place tous ses adversaires et qui aurait pu/dû aboutir sur un penalty. Pique peut souffler, il n'est plus le seul à avoir vu flou sur la pelouse ! Une défaite les doigts dans le nez

