Karim Benzema de retour en Equipe de France : tensions à venir avec Olivier Giroud ? Il répond

Benzema heureux de retrouver l'EDF

C'est officiel, sauf blessure de dernière minute, Karim Benzema jouera l'Euro 2020 (qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021) avec l'Equipe de France. Un retour surprise de l'attaquant du Real Madrid après ses démêlés avec la justice, sa relation tendue avec Didier Deschamps et ses moqueries récurrentes à l'encontre de certains joueurs, qu'il savoure pleinement aujourd'hui.

Il l'a confié dans une nouvelle interview accordée à L'Equipe, retrouver l'EDF (qu'il avait quittée en 2015) a toujours fait partie de ses objectifs, "Je suis surtout fier par rapport au fait que je n'ai jamais lâché prise, et que j'ai travaillé encore plus à des moments où tout le monde me disait : "Allez arrête c'est mort, tranquille..."

Et visiblement, six ans après l'affaire de la sextape, Karim Benzema ne ressent aucune pression à l'idée de retrouver les joueurs qui ont été Champions du Monde sans lui. Interrogé sur l'accueil qui lui sera réservé, le footballeur s'est montré confiant, "Je pense, oui [être bien accueilli]. J'ai la chance de jouer avec Raphaël Varane à Madrid et il m'a dit que tout le monde m'attendait, que tout le monde était content. Je n'ai aucune appréhension sur mon intégration, je suis sûr que ça va super bien se passer".

Une bonne relation avec Giroud ?

Même avec Olivier Giroud, l'attaquant n°1 des Bleus depuis 2015 ? La question peut se poser quand on se souvient que Karim Benzema a par le passé liké/commenté des photos montages qui ridiculisaient le joueur de Chelsea et qu'il l'a récemment assimilé à un karting. Pourtant, là où certains supporteurs craignent de voir des tensions émerger dans ce groupe qui a toujours paru sain ces dernières années, le joueur du Real Madrid s'est une nouvelle fois montré optimiste.

Interrogé sur sa future relation avec Giroud, il a déclaré, "Bien sûr [que ça va bien se passer]. Olive, je l'ai vu lors du match face à Chelsea (en demi-finales de la Ligue des Champions, le 27 avril et le 5 mai 2021). On a parlé, tranquille. Il m'a félicité pour mon but. C'était bon esprit, c'était cool. J'ai déjà joué avec lui, là ça va être pareil qu'avant".

On espère surtout que ce sera mieux qu'avant. On s'en souvient, l'entente entre les deux hommes était difficile à voir sur le terrain lors de la Coupe du Monde 2014...