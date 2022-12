Coupe du Monde 2022 : les familles des Bleus invitées au Qatar, ça a coûté une fortune (mais il n'y a pas de polémique)

Ce samedi 10 décembre à partir de 20h, l'Équipe de France jouera sa place pour la suite de la compétition lors du quart de finale qui l'oppose à l'équipe d'Angleterre. Eh oui, la compétition s'accélère pour nos Bleus ! Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Hugo Lloris et les autres réussiront-ils à renouveler l'exploit, quatre ans après leur victoire en Russie ? On veut tous y croire, tout comme les joueurs. Histoire de recharger les batteries après deux semaines de compétition, les Bleus ont eu droit à une journée de repos ce lundi 5 décembre 2022, en compagnie de leurs proches.

Une centaine de proches des Bleus conviés au Qatar

Certaines compagnes des joueurs, ainsi que leurs enfants, sont présents depuis le début de la compétition, mais pour célébrer la qualification en quarts de finale, les joueurs ont accueilli leurs proches ou amis au Qatar. En tout, une centaine de personnes aurait fait le déplacement depuis la France, dans un avion affrété par la Fédération française de football, précise Le Parisien. Les joueurs et leurs proches ont pu profiter ensemble d'un repas de retrouvailles "sans chichis, ni excès" précise le journal.

La somme dépensée (mais il n'y aura pas de polémique)

Mais faire venir tout ce petit monde n'était évidemment pas gratuit. Pour la venue des familles, il a fallu mettre la main au portefeuille. Plus précisément, dépenser la somme de 300 000 euros selon Le Parisien. Mais pas de polémique ou de scandale à venir : le journal précise que "les deux-tiers ont été pris en charge par les joueurs". Et il n'y avait d'ailleurs pas que les proches des joueurs qui ont fait le déplacement : les familles des membres du staff ont aussi été conviées, précise le journal.

Histoire de profiter à fond de la venue de leurs proches, les joueurs et le staff ont pu prendre une pause ce lundi. Comme l'indique Le Parisien, aucune activité n'était prévue ce jour-là. Les Bleus ont donc pu recharger les batteries pour se préparer de la meilleure des façons au quart de finale contre l'Angleterre et - on l'espère - au reste de la compétition.