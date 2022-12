"Si mes tenues justifient une arrestation, arrêtez-moi" : une supportrice de la Croatie fait scandale à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, elle réagit

Ce lundi 5 décembre 2022, la Croatie affrontera le Japon lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Et à priori, comme c'est le cas depuis le début de la compétition, Ivana Knöll devrait être présente dans les tribunes afin de soutenir Luka Modric - Ballon d'Or 2018, et ses coéquipiers. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son visage devrait à l'inverse vous être familier.

Ivana Knöll, reine du buzz au Qatar

Cette influenceuse aux 1,2 million d'abonnés sur Instagram est en effet régulièrement filmée en gros plan durant les matchs et a déjà fait le tour des réseaux sociaux à travers différentes séquences particulièrement cringes et honteuses. De quel genre ? Sa simple présence dans les stades a récemment motivé certains spectateurs aussi irrespectueux que misogynes à la photographier et filmer dans tous les sens, sous tous les angles, comme si elle était une bête de foire.

Et la raison d'une telle hype s'explique simplement par le choix de ses tenues. Là où le pays hôte exige que les femmes soient habillées de pantalons ou jupes longues, et couvrent leurs épaules et la nuque, Ivana Knöll préfère opter pour des robes aux décolletés plongeants ou des leggings accompagnés de brassières aux couleurs de la Croatie. Des choix vestimentaires qui intéressent donc plus le public que les dribbles d'Ivan Perišić, et qu'elle assume pleinement.

>> Coupe du monde 2022 : drapeau LGBT au Qatar, ce moment censuré que vous n'avez pas vu à la télé pendant le match Portugal/Uruguay <<