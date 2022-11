Les Chinois ne voient pas la même Coupe du Monde que nous, et c'est encore la faute du Covid : la preuve en images

La Coupe du Monde 2022 continue de faire parler d'elle, mais cette fois, ce n'est pas à cause du Qatar. Après le geste fort de l'équipe allemande pour protester contre l'interdiction du port d'un brassard en soutien à la communauté LGBTQ+, la baston folle des membres d'une même équipe dans les vestiaires ou encore l'apparition d'un militant sur le terrain en plein match, une autre histoire fait parler actuellement, et elle a un lien avec la retransmission des matchs.

Dans tous les pays, les fans de foot peuvent découvrir les matchs grâce à un flux unique, mis à disposition par la FIFA. Que vous soyez en France, au Japon ou en Argentine, vous voyez donc les mêmes actions, au même moment. Mais en Chine, les téléspectateurs de la chaîne CCTV 5 ne voient en réalité pas les mêmes matchs.

Les matchs censurés en Chine pour cette raison

Comme l'explique Antoine More, journaliste correspondant de France 24 à Shanghai sur Twitter, la télévision chinoise censure les matchs de la Coupe du Monde pour une raison à laquelle on ne s'attendait pas. Et non, ce n'est pas pour protester contre le Qatar. Comme il l'explique preuve à l'appui dans le thread si dessus, la chaîne CCTV supprime désormais systématiquement tous les plans du public où l'on peut apercevoir les visages. La raison supposée ? Les supporters ne portent pas de masques !